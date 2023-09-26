Стилисты дали три совета, как хранить очки, украшения и ремни, чтобы прослужили долго

Аксессуары стали неотъемлемой частью нашего стиля, поэтому важно знать, как сохранить его в хорошем состоянии. Следуя этим простым правилам, вы можете продлить срок службы своих любимых вещей.

Об этом пишет Время Действий.

Бижутерия

Сначала важно иметь все свои украшения под рукой.

Если у вас немного аксессуаров, например несколько пар сережек, бусы и кольцо, вы можете разместить их на красивом блюдце или на столике у выхода, чтобы они всегда были на виду. Так вы не забудете о них и сможете их почаще использовать.

Если у вас много украшений, стилисты советуют создать отдельную полочку или использовать специальные крючки и кронштейны для их хранения. Важно, чтобы украшения не контактировали друг с другом, особенно если они изготовлены из разных металлов во избежание окисления.

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Ремни

Ремни лучше скручивать и хранить на полке или в ящике, чтобы они всегда были на видном месте. Их можно также подвесить за пряжку на вешалке или использовать специальные держатели, чтобы они не деформировались и удобно достижимы.

Очки

Для хранения очков лучше всего использовать чехлы, чтобы избежать царапин и повреждений. Важно помнить, что при наличии многих пар очков легко забыть, какие именно у вас есть и где они находятся. Поэтому рекомендуется держать их на видном месте, чтобы не потерять из виду.

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