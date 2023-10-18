Стилисты назвали три модели брюк, которые не стоит носить осенью 2023

Мы уже рассматривали главные тенденции этой осенью, теперь пришло время посмотреть на виды брюк, которые уже не в тренде. Давайте выделим 3 антитрендовые модели этой одежды.

Об этом пишет Радиотрек.

Леопардовые лосины

Пусть пресса и пытается подчеркнуть их отличие и изысканность, но на самом деле эти штаны давно вышли из моды и не всегда смотрятся стильно. Большинство модниц уже обратили внимание на другие варианты. Леопардовые лосины могут быть подходящими только для молодых девушек.

Ищете альтернативу? Обратите внимание на черные палаццо или классические джинсы.

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Джинсы-скинни

Уже несколько сезонов подряд джинсы-скинни не являются главной модной тенденцией, но многие еще не готовы попрощаться с ними. Ищете альтернативу? Прямые джинсы или стильные брюки-карго – это хорошие варианты для обновленного гардероба.

Виниловые штаны

Виниловые штаны могут указывать на отсутствие вкуса. Ищете альтернативу? Попробуйте брюки из искусственной кожи, которые выглядят современно и могут добавить вашему образу стильного шарма.

Напомним, мы уже писали, какие сапоги будут в моде осенью-2023.

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