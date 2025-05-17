Стоимость популярного овоща резко выросла: эксперты предупреждают о дефиците

В Украине снова фиксируется рост стоимости прошлогодней свеклы. Причинами стали уменьшение запасов продукции и повышенный спрос. Сейчас фермеры отпускают свеклу по цене до 33 грн/кг, что существенно превышает уровень прошлой недели.

По данным аналитической платформы EastFruit, на украинском рынке уже заметны первые сигналы недостатка качественной свеклы. Из-за этого аграрии повысили отпускную стоимость прошлогоднего урожая до 25-33 грн за килограмм. Такой уровень цен в среднем на 10% превышает показатели конца предыдущей рабочей недели (5-9 мая) и на 36% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Очередное подорожание столовой свеклы игроки рынка связывают с заметной активизацией спроса оптовых компаний и розничных сетей. В то же время запасы качественной свеклы в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также положительно сказывается на ценовом уровне", –говорят эксперты рынка.

В то же время явных предпосылок для быстрого преодоления внутреннего дефицита пока не наблюдается. Поэтому большинство основных производителей считает, что тенденция к дальнейшему росту цен на свеклу сохранится.

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Стоимость свеклы в украинских супермаркетах

Согласно статистике портала "Минфин", средняя розничная цена на свеклу в супермаркетах сейчас превышает оптовую почти в полтора раза – составляет 48,85 грн за килограмм. В то же время редакция OBOZ.UA проанализировала цены в крупнейших торговых сетях страны и зафиксировала следующие показатели:

АТБ – 31,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 34,90 грн/кг;

Novus – 31,49 грн/кг;

Varus – 44,90 грн/кг;

Auchan –40,50 грн/кг;

"Сельпо" – 35,20 грн/кг

Хотя на рынке уже появляется молодая свекла, ее цена на 50–90% выше. Поэтому такие поставки не оказывают существенного влияния на цену прошлогоднего урожая.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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