Студенты ВУЗов с сентября будут проходить базовую общевойсковую подготовку - Минобороны

Украинские силы обороны 16 января нанесли удары по радиолокационной технике российских войск в Белгородской области РФ. В четверг подразделения ракетных войск Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, провели точные удары по военным объектам российских оккупантов в Белгородской области. штаб ВСУ

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В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го зенитного ракетного полка армии РФ. Как сообщает Генштаб, радиолокационная станция 92Н6, являющаяся частью комплекса С-400, была выведена из строя, что подтверждает успешность операции. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, ракетные войска Украины успешно нанесли удары по позициям радиолокационной роты 336-го радиотехнического полка российской армии. Повреждение техники и оборудования этого подразделения также подтверждено.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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