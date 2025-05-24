Субсидии станут доступнее: для кого упростили процедуру оформления

Оплата коммунальных услуг продолжает оставаться серьезным финансовым вызовом для многих украинских семей, особенно многодетных. С целью уменьшения этой нагрузки Министерство социальной политики инициировало изменения в процедуре предоставления субсидий.

Проект соответствующего постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном сайте Федерации профсоюзов Украины. Коммунальные услуги – это постоянная статья расходов для каждой украинской семьи.

Как правило, чем больше людей в семье, тем выше счета за коммуналку. Именно по этой причине планируется упростить процедуру получения субсидий для следующих категорий:

семейных форм воспитания, в том числе детских домов семейного типа;

приемных семей, где проживает хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки;

многодетных семей, имеющих троих и более детей, если хотя бы одна из них находится под опекой или попечительством.

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В указанных случаях семьи смогут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг даже при следующих обстоятельствах:

приобретение земельного участка, недвижимости, строительных материалов или автотранспорта;

наличие у ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, жилой недвижимости в собственности;

если на счету ребенка есть сумма свыше 100 тысяч гривен.

Также предполагается обновление требований по задолженности за коммунальные услуги: допустимый лимит – долг, не превышающий одну минимальную заработную плату на начало года, за период свыше трех месяцев.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что субсидии являются важным механизмом поддержки, помогающим семьям избегать финансовой нестабильности и сосредоточиться на заботе о детях. А облегчение условий получения помощи способствует развитию приемных семей и детских домов семейного типа.

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