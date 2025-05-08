Субсидії-2025: кому доведеться повернути кошти за опалювальний сезон

Субсидії залишаються важливим інструментом державної підтримки для українців, однак нехтування законодавчими вимогами може коштувати громадянам цієї допомоги. Як попереджає одне з регіональних управлінь Пенсійного фонду України, з травня 2025 року частині людей доведеться повертати надміру отримані кошти за опалювальний сезон.

Причина — порушення правил інформування про зміни, які впливають на призначення чи розмір субсидії. Якщо отримувач не повідомив ПФУ про такі зміни впродовж 30 днів, держава має право вимагати повернення переплати. У наступному сезоні, якщо субсидія буде перепризначена, частина коштів щомісяця може утримуватись — для поступового погашення надлишкової суми. Про це пише Новини.Live.

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Пенсійний фонд має право зменшувати розмір щомісячної субсидії — але не більше ніж на 20% — щоб повернути надміру сплачені кошти. У разі відмови повертати гроші добровільно, питання вирішуватиметься в судовому порядку.

Щоб уникнути таких ситуацій, громадянам радять регулярно перевіряти дані про свою субсидію через електронний кабінет на порталі ПФУ та своєчасно повідомляти про всі обставини, які можуть вплинути на право на допомогу. Інакше є ризик втратити виплати повністю або опинитися в боргу перед державою.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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