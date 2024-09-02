Субсидии в 2024 году: как проверить, предоставили ли вам помощь

Проверить статус предоставления жилищной субсидии можно через портал Пенсионного фонда Украины.

Об этом украинцам напомнило Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Как проверить, предоставили ли вам жилищную субсидию

В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно проверить детали о назначенных субсидиях и льготах.

В разделе "Моя субсидия" доступна следующая информация:

месяц и год последнего начисления;

сумма начисления;

решение о назначении субсидии или льготы.

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Как подать документы на субсидию на портале ПФУ

1. Сначала войдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя свою квалифицированную электронную подпись (КЭП).

2. Выберите раздел "Коммуникации с ПФУ", где найдите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", и выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

3. Заполните все необходимые поля заявления и прикрепите заранее подготовленные отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный код;

другие соответствующие документы.

При загрузке просканированных копий документов обратите внимание на следующие требования:

каждый файл должен иметь размер не более 1 Мб;

допустимые форматы файлов: JPG, JPEG, PDF;

документы с несколькими страницами следует загружать в одном файле;

скан-копии должны быть сделаны из оригиналов документов;

отсканированные копии должны быть цветными, четкими и легко читаемыми;

названия файлов должны соответствовать типу сканируемого документа.

4. Проверьте правильность введенных данных, создайте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ".

Состояние обработки заявления на субсидию можно отследить в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что в Украине ввели новую субсидию.

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