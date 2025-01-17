Субсидия на коммуналку: кто в Украине имеет право на помощь

Некоторые украинцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, предоставляемую для покрытия расходов на жилье сверх установленной нормы. Однако помощь не оказывается всем гражданам Украины.

Об этом сообщает Пенсионный фонд. Среди тех, кто может рассчитывать на субсидию, есть:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца, по инвалидности, а также получающие пенсию по выслуге лет;

украинцы, получающие государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;

лица, получающие социальную помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, достигшим общего пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсионные выплаты;

несовершеннолетние дети.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставляется, если общая площадь жилого помещения превышает 130 м2 для квартир в многоквартирных домах или 230 м2 для частных домов.

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Какие доходы не влияют на назначение субсидии

Доходы, не учитываемые при определении права на государственную помощь:

алименты (как уплаченные, так и полученные);

социальные дотации - денежные начисления, если семья занимается выращиванием крупного рогатого скота и т.п.;

работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы временные и не учитываются во время избирательного процесса;

выплаты или финансовая помощь, полученная от благотворительных или общественных организаций;

единовременная помощь — компенсации за погребение или разовые выплаты, предоставленные местными органами власти или предприятиями;

компенсация за санаторный отдых или прохождение реабилитации;

натуральная помощь;

помощь на покупку жилья, если семья приобрела новую квартиру или дом в течение полугода после продажи предыдущего.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для всех получателей субсидии.

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