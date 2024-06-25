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Война в Украине

Суд избрал меру пресечения одиозному Тищенко

Анастасия Крыщук

Суд избрал меру пресечения одиозному Тищенко
Суд избрал меру пресечения одиозному Тищенко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко, подозреваемого в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Ему назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля на 2 месяца.

Добавим, несколько ранее ДБР провело обыски в доме народного депутата Николая Тищенко по делу об избиении ветерана войны Дмитрия Павлова. После процессуальных действий нардеп был помещен под круглосуточный домашний арест.

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Напомним, 21 июня 2024 года в интернете появилось видео инцидента с народным депутатом Тищенко, на нем видно, как охрана депутата грубо вела себя в отношении бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, гулявшего с ребенком в коляске.

Полиция подтвердила, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. По этому факту возбуждены уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они обнаружили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный якобы пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты деятельности мошеннического колл-центра".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инцидент с избиением охраной народного депутата Николая Тищенко бывшего бойца спецподразделения Кракена ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова. Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области заявило об открытии двух уголовных производств из-за этого инцидента.

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