Під час обшуків Микола Тищенко намагався знищити свій мобільний (відео)

25 червня ДБР провело обшуки у помешканні народного депутата Миколи Тищенка у справі про побиття ветерана війни Дмитра Павлова. Після процесуальних дій нардепа помісили під цілодобовий домашній арешт.

Під час обшуків Тищенко, коли спілкувався зі слідчим ДБР, почав стукати своїм мобільним телефоном об стіл. Це сталося після того, як правоохоронці попросили його назвати своє прізвище. Відео опублікував журналіст Костянтин Андріюк.

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"Обшуки в народного депутата Миколи Тищенка. Який, не бажаючи віддати речовий доказ, розбиває свій телефон", – прокоментував ці кадри Андріюк.

На відео можна почути такий діалог між слідчим ДБР та Тищенком:

Слідчий: Я у вас запитую, ваше прізвище.

Тищенко: Я не відмовляюся.

Слідчий: На камеру особа відмовилася фактично своїми діями…

Тищенко: Не відмовляюся, ні.

Слідчий: У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію, а саме…

Після цих слів представника ДБР Тищенко почав гатити телефоном по столу.

Слідчий хилився до Тищенка та сказав: Попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю.

Тищенко у відповідь: Всьо, харашо.

На відео можна побачити, що телефон з розбитим екраном Тищенка лежить перед ним на низькому столику.

Тищенко під час допиту розбив мобільний. Джерело: Скриншот

Тищенко під час допиту розбив мобільний. Джерело: Скриншот

Це відео прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який назвав депутата "тупорилим".

"Яке воно тупориле. По-перше - хмара. Впевнений, там AppleID. Яке ще на купі гаджетів типу планшета точно стоїть. По-друге - розбитий екран та навіть модуль не дорівнює розбити жорсткий диск. Боже, яке воно кончене", – додав він.

У коментарях під відео українців не жалкують схожих епітетів стосовно депутата Тищенка. Вони бажають опинитися йому на лаві обвинувачених та відповісти за свої дії перед судом.

У коментарях під відео для Тищенка не жаліють ''добрих слів''. Джерело: Скриншот

У коментарях під відео для Тищенка не жаліють ''добрих слів''. Джерело: Скриншот

У коментарях під відео для Тищенка не жаліють ''добрих слів''. Джерело: Скриншот

У ДБР прокоментували поведінку Тищенка. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян вважає, що знищення телефону нардепом не допоможе йому уникнути відповідальності.

За її словами, 25 червня Тищенку обиратимуть запобіжний захід у справі про напад на колишнього військового у Дніпрі. Нардеп може отримати додаткові підозри, правоохоронці можуть відкриті нові кримінальні провадження.

Сап'ян додала, що обшуки проводилися й у помічниці Тищенка Евеліни Андрієвської.

Нагадаємо, 21 червня 2024 року в інтернеті з'явилося відео інциденту з народним депутатом Тищенком, на ньому видно, як охорона депутата грубо поводилася відносно колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку.

Поліція підтвердила, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони виявили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий нібито прийшов "захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти діяльності шахрайського колл-центру".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував інцидент з побиттям охороною народного депутата Миколи Тищенка колишнього бійця спецпідрозділу Kraken ГУР Міноборони України Дмитра Павлова. Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області заявило про відкриття двох кримінальних проваджень через цей інцидент.

25 червня слідчі ДБР та прокуратура прийшли до депутата Тищенка з обшуками.

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