Во время обысков Николай Тищенко пытался уничтожить свой мобильный (видео)

25 июня ГБР провело обыски в доме народного депутата Николая Тищенко по делу об избиении ветерана войны Дмитрия Павлова. После процессуальных действий нардеп был помещен под круглосуточный домашний арест.

Во время обысков Тищенко, когда общался со следователем ГБР, стал стучать по своему мобильному телефону о стол. Это произошло после того, как правоохранители попросили его назвать свою фамилию. Видео опубликовал журналист Константин Андриюк.

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"Обыски у народного депутата Николая Тищенко. Который, не желая отдать вещественное доказательство, разбивает свой телефон", – прокомментировал эти кадры Андриюк.

На видео можно услышать такой диалог между следователем ДБР и Тищенко:

Следователь: Я у вас спрашиваю, ваша фамилия.

Тищенко: Я не отказываюсь.

Следователь: На камеру человек отказался фактически своими действиями…

Тищенко: Не отказываюсь, нет.

Следователь: В связи с этимя продолжаю осуществлять данное процессуальное действие, а именно…

После этих слов представителя ГБР Тищенко начал грести по столу.

Следователь клонился к Тищенко и сказал: предупреждаю вас, если вы совершите какие-то действия, я вас задержу.

Тищенко в ответ: Всьо, харашо.

На видео можно увидеть, что телефон с разбитым экраном Тищенко лежит перед ним на низком столике.

Тищенко во время допроса разбил мобильный. Источник: Скриншот

Тищенко во время допроса разбил мобильный. Источник: Скриншот

Это видео прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который назвал депутата "тупорылым".

"Какое оно тупорылое. Во-первых - облако. Уверен, там AppleID. Какое еще на куче гаджетов типа планшета точно стоит. Во-вторых - разбитый экран и даже модуль не равен разбить жесткий диск. Боже, какое оно конченое", – добавил он.

В комментариях под видео украинцев не жалеют похожих эпитетов по отношению к депутату Тищенко. Они хотят оказаться ему на скамье обвиняемых и ответить за свои действия перед судом.

В комментариях под видео для Тищенко не жалеют ''добрых слов''. Источник: Скриншот

В комментариях под видео для Тищенко не жалеют ''добрых слов''. Источник: Скриншот

В комментариях под видео для Тищенко не жалеют ''добрых слов''. Источник: Скриншот

В ГБР прокомментировали поведение Тищенко. Советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян считает, что уничтожение телефона нардепом не поможет ему избежать ответственности.

По ее словам, 25 июня Тищенко будут выбирать меру пресечения по делу о нападении на бывшего военного в Днепре. Нардеп может получить дополнительные подозрения, правоохранители могут возбудить новые уголовные производства.

Сафьян добавила, что обыски проводились и у помощницы Тищенко Эвелины Андриевской.

Напомним, 21 июня 2024 года в интернете появилось видео инцидента с народным депутатом Тищенко, на нем видно, как охрана депутата грубо вела себя в отношении бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, гулявшего с ребенком в коляске.

Полиция подтвердила, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. По этому факту возбуждены уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они обнаружили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный якобы пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты деятельности мошеннического колл-центра".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инцидент с избиением охраной народного депутата Николая Тищенко бывшего бойца спецподразделения Кракена ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова. Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области заявило об открытии двух уголовных производств из-за этого инцидента.

25 июня следователи ГБР и прокуратура пришли к депутату Тищенко с обысками.

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