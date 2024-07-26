Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Галицкий райсуд Львова в пятницу, 26 июля, избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко. Он был арестован на 2 месяца без альтернативы внесению залога.

Меру пресечения избрали по ходатайству Львовской областной прокуратуры. Об этом сообщает Украинская правда.

Судья Олег Юрков избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября включительно без права внесения залога.

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На такой мере пресечения настаивали прокуроры. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

До начала заседания суда присутствует там дочь Ирины Фарион, София, допытывалась у подозреваемого, зачем он убил ее мать, однако фигурант лишь ответил: "время покажет". Интересы Зинченко в суде представляет адвокат Игорь Сулима, ранее защищавший пророссийского блоггера Игоря Коцабу.

Сторона защиты просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежки.

Напомним, 19 июля около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину госпитализировали с ранением головы. Несмотря на усилия медиков, она умерла.

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