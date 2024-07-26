Вбивство Фаріон: що відомо про стрілка та кого він планував ліквідувати наступним (відео)

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція надали додаткову інформацію про вбивство мовознавиці, політичної й громадської діячки Ірини Фаріон. Зокрема, спливли подробиці про ймовірного вбивцю.

Очільник МВС Ігор Клименко у Львові провів брифінг та розповів деталі розслідування. За його словами, у день замаху Ірина Фаріон біля свого під'їзду у Львові чекала на таксі. Стрілець підійшов до неї десь на два метри та вистрілив їй у скроню.

18-річний підозрюваний у вбивстві Фаріон. Джерело: t.me/bbcukrainian

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За словами Клименка, знайдена на місці вбивства гільза була "спортивною". Її відправили на експертизу. Такі кулі, повідомив він, надходили в Україну у 2017-2018 роках, вони не бойові. Слідчі вважають, що стрілець використовував для вбивства Фаріон перероблений пістолет.

На думку правоохоронців, підозрюваний готувався до злочину протягом десяти днів. Він приїхав 9 липня з Дніпра до Львова, де зняв через Booking три різні оселі. Його маршрут відслідкували за 170 камерами спостереження.

Одяг, в якому хлопець стежив за Фаріон, він отримав Новою поштою. Замовляв його через інтернет-магазини, коли ще перебував у Дніпрі. Через півтори доби після вбивства підозрюваний повернувся потягом зі Львова до Дніпра. Правоохоронці знайшли у телефоні хлопця переписки, де він натякав на вбивство Фаріон, інструкції та "таємні документи КДБ".

У МВС повідомили, що стрілець шукав в інтернеті місцеперебування проросійських депутатів та час проведення тих, чи інших засідань облрад. Зокрема, наступною його жертвою міг стати народний депутат Максим Бужанський.

"Я думаю, що Фаріон була найбеззахиснішою серед усіх. Ми вам показали його пошукову табличку. Можу одне прізвище вам відкрити… Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський, щодо всіх інших я промовчу", – додав Клименко.

Тим часом 26 липня у Галицькому районному суді Львова розглядають справу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного Вʼячеслава Зінченка можуть відправити до СІЗО без права внесення застави.

На засіданні суду були донька вбитої Софія Особа та її чоловік. Донька Фаріонг звернулася до Зінченка, проте він реагував. Софія вигукнула: "Ти забрав борчиню за українську мову, за українську націю. Але у твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться, бо ти не маєш серця, ти не маєш душі, ти не маєш нічого".

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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