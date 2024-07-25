Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Президент України Володимир Зеленський повідомив 25 липня, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про затримання в Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - написав глава держави у Telegram-каналі.

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З його слів, було затримано 18-річного хлопця. "Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – додав президент.

Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що затриманий є мешканцем Дніпра. Йому 18 років. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

"Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарткамери відеоспостереження зловили його всюди", – написав Клименко у Telegram-каналі.

Затримання вбивці Фаріон. Джерело: t.me/Klymenko_MVS

За словами міністра, підозрюваного затримали та дізнаються від нього всі деталі злочину.

Він додав, що слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Додамо, що 24 липня Міжнародне неонацистське угруповання National-Socialism/White Power (NS/WP) заявило, що бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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