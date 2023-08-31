Суд в Днепре избрал меру пресечения для полицейского, застрелившего пьяного водителя

В Днепре суд избрал меру пресечения патрульному полицейскому, который смертельно ранил мужчину 29 августа. Речь идет о резонансной стрельбе, в результате которой умер Джумбери Силогава.

Полицейский не был доставлен в суд из-за состояния здоровья, он принимал участие в заседании по видеосвязи. У здания суда и в зале заседаний собрались полицейские, чтобы поддержать коллегу.

Прокурор запросил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Защитники задержанного просили выбрать личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

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Полицейский также не согласился с содержанием под стражей, поскольку находится на лечении. Суд принял полицейского под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульный выстрелил в водителя Jaguar, напавшего на его напарницу. 38-летний Джумбери Джумберович Силогава погиб на месте.

Впоследствии в сеть попало видео из нагрудной камеры правоохранителя в Днепре во время разговора патрульного с виновниками ДТП, что привело к смертельной стрельбе. Также правоохранители обнаружили алкоголь в крови водителя, погибшего от выстрелов патрульного.

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