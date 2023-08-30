Обижал и избивал патрульную: появилась полная запись событий в Днепре с водителем Jaguar (видео)

Правоохранители показали видео из нагрудных патрульных камер, которые застрелили в Днепре мужчину 29 августа. Правоохранители вступили в конфликт с пассажирами "Ягуара".

Видео из служебных камер обнародовала Патрульная полиция Украины. На записи отчетливо видно нарушение ПДД водителем Jaguar.

На пассажирском сиденье видна женщина в черном платье с горошками. Однако когда полиция догнала и остановила авто, за рулем сидела женщина.

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Сотрудники полиции объяснили нарушения и запросили документы. Однако нарушители потребовали доступ к видеозаписям с камер и начали говорить на повышенных тонах.

Видео дня

Мужчина перешел на ненормативную лексику. Патрульная, ссылаясь на статью 36 закона о Нацполиции, заявила, что ограничивает мужчину в месте нахождения на территории, где было совершено правонарушение.

Она попросила его отойти на 20 метров и предупредила мужчину, что если он отказывается выполнять законное требование полиции, то он будет задержан. Мужчина в это время говорил: "Бл*, я щас вызову адвоката, и тебе будет пи***. Ты поняла?"

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После этого мужчина попытался сесть в авто и призвал женщину, которая была за рулем, уезжать. Полицейские помешали этому, и началась драка.

На видео было слышно три выстрела и крики. Также камера зафиксировала окровавленное после драки лицо полицейского.

По данным издания "Схемы" (Радио Свобода), видео было обрезано в нескольких местах. Чуть позже в "Схемах" опубликовали расширенное видео из двух нагрудных камер.

Среди вырезанных полицией кадров можно увидеть лишь моменты конфликта между сотрудницей полиции и задержанными.

В результате столкновения, мужчина погиб. По данным СМИ, водителя звали Джумбери Силогава. Позже 29 августа в офисе Генерального прокурора проинформировали, что полицейский произвел три выстрела в спину задержанного.

Напомним, ранее блогер из Ивано-Франковска во время прямого эфира в соцсетях назвала ошибкой то, что она родилась в Украине и ей приходится разговаривать на украинском. Впоследствии ей пришлось на камеру записывать извинения.

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