Задержали полтавского фитнес-тренера, который оскорблял и плевал на военнослужащих (видео, фото)

На днях в Полтаве произошел досадный инцидент – 26-летний инстаблогер и фитнес-тренер Роман Заволока обижал украинских военных и называл их "убийцами" оккупантов "за деньги".

На видео, которое распространяется в соцсетях, можно увидеть, как Заволока провоцирует военных на конфликт, оскорбляет их и называет "убийцами".

Также Заволока плюнул у одного из только что вернувшихся с фронта бойцов, получив контузию и многочисленные ранения.

Видео дня

30 августа стало известно, что Романа Заволоку задержали в центре Полтавы, поскольку он сопротивлялся, получил травмы. Инстаблогера задержали правоохранители – это совместная работа СБУ и Нацполиции, ему светит до 8 лет.

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В ближайшее время ему предстоит избрать меру пресечения. Отмечается, что теперь Заволоке грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщили в СБУ, "злоумышленником является местный фитнес-тренер – ярый сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине".

По данным следствия, провокатор фиксировал преступные действия на камеру. Затем снятое видео с "комментариями" он выложил на собственной странице в Инстаграм.

Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских воюющих с российскими захватчиками украинских защитников.

Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

Что известно о Романе Заволоке

Он ведет блог на своем канале @news.plt_ru. Мужчина ходил по улицам Полтавы и комментировал разные события.

Как пишет издание "Полтавщина" Роман Заволока сам подходил к работникам ТЦК на улице Соборности и оскорблял их называя "чайками" и "гусями".

26 августа Роман Заволока со своим товарищем оскорблял старшего солдата Александра Мацько. Мужчины подтрунивали над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок". В конце разговора Роман Заволока плюнул в военного.

Полтавский областной ТЦК и СП отреагировал на скандал. Там заявили, что военнослужащие, которых образы блоггер, в ходе российско-украинской войны получили ранения и не могут проходить военную службу на своих предыдущих должностях: "В связи с этим они были переведены в ТЦК и СП, где добросовестно выполняют должностные обязанности".

Одним из таких военных стал Александр Мацько – старший солдат ВСУ, воюющий с 2016 года. Он отметил: "Каждый день случаются определенные неприятные моменты, но такое у меня впервые… Я считаю, что он обидел не меня. Если бы я шел в штатском, он бы не обратил на меня внимания. Он обидел ребят, которые воюют, которые в больницах, которые похоронены".

В ТЦК и СП отметили, что старший солдат служил добровольцем в батальоне специального назначения Нацгвардии "Донбасс". На его счету – служба Украины в разных разведывательных или штурмовых подразделениях и ранения.

Также добавляется, что сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, однако блоггер отказался их ждать и скрылся.

"Это уже не первый эпизод с "полтавским фитнес-тренером", однако он вполне может стать последним. Тот, кто позволяет себе оскорблять военных, рано или поздно получу наказание", - добавили в ТЦК.

Известно, что против блогера возбудили уголовные дела по нескольким статьям. Полиция по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за военные и за отрицание агрессии России (статьи 435-1 и 436-2 УК).

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее блогерша из Ивано-Франковска во время прямого эфира в соцсетях назвала ошибкой то, что она родилась в Украине и ей приходится разговаривать на украинском. Впоследствии ей пришлось на камеру записывать извинения.

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