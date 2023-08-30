Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)

Днями у Полтаві стався прикрий інцидент – 26-річний інстаблогер та фітнес-тренер Роман Заволока ображав українських військових та називав їх "вбивцями" окупантів "за гроші".

На відео, яке шириться у соцмережах, можна побачити, як Заволока провокує військових на конфлікт, ображає їх та називає "вбивцями".

Також Заволока плюнув у одного з бійців, який щойно повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення.

Відео дня

30 серпня стало відомо, що Романа Заволоку затримали в центрі Полтави, оскільки він чинив опір, то отримав травми. Інстаблогера затримали правоохоронці це спільна робота СБУ та Нацполіції, йому світить до 8 років.

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Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу. Зазначається, що тепер Заволоці загрожує до 8 років увʼязнення.

Як повідомили в СБУ, "зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Що відомо про Романа Заволоку

Він веде блог на своєму каналі @news.plt_ua. Чоловік ходив вулицями Полтави й коментував різні події.

Як пише видання "Полтавщина" Роман Заволока сам підходив до працівників ТЦК на вулиці Соборності та ображав їх називаючи "чайками" та "гусями".

26 серпня Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови Роман Заволока плюнув у військового.

Полтавський обласний ТЦК та СП відреагував на скандал. Там заявили, що військовослужбовці, яких образи блогер, в ході російсько-української війни отримали поранення і не можуть проходити військову службу на своїх попередніх посадах: "У зв’язку з цим вони були переведені до ТЦК та СП, де сумлінно виконують посадові обов’язки".

Одним з таких військових став Олександр Мацько – старший солдат ЗСУ, який воює з 2016 року. Він зазначив: "Щодня трапляються певні неприємні моменти, але таке у мене вперше… Я вважаю, що він образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані".

У ТЦК та СП зауважили, що старший солдат служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення Нацгвардії "Донбас". На його рахунку – служба Україні у різних розвідувальних або штурмових підрозділах й поранення.

Також додається, що одразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, однак блогер відмовився їх чекати й втік.

"Це вже не перший епізод з "полтавським фітнес-тренером", проте він цілком може стати останнім. Той, хто дозволяє собі ображати військових, рано чи пізно отримаю своє покарання", – додали у ТЦК.

Відомо, що проти блогера відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ).

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше блогерка з Івано-Франківська під час прямого етеру у соцмережах назвала помилкою те, що вона народилася в Україні і їй доводиться розмовляти українською. Згодом їй довелося на камеру записувати вибачення.

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