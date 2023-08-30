ukr
русский
Події

Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)

Билім Олена

Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)

Днями у Полтаві стався прикрий інцидент – 26-річний інстаблогер та фітнес-тренер Роман Заволока ображав українських військових та називав їх "вбивцями" окупантів "за гроші".

На відео, яке шириться у соцмережах, можна побачити, як Заволока провокує військових на конфлікт, ображає їх та називає "вбивцями".

Також Заволока плюнув у одного з бійців, який щойно повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення.

30 серпня стало відомо, що Романа Заволоку затримали в центрі Полтави, оскільки він чинив опір, то отримав травми. Інстаблогера затримали правоохоронці це спільна робота СБУ та Нацполіції, йому світить до 8 років.

Читайте також: У Києві чоловік блогерки накинувся на поліцейських і погрожував зв’язками після зупинки за неадекватне водіння

Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу. Зазначається, що тепер Заволоці загрожує до 8 років увʼязнення.

Як повідомили в СБУ, "зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні".

За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з "коментарями" він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Що відомо про Романа Заволоку

Він веде блог на своєму каналі @news.plt_ua. Чоловік ходив вулицями Полтави й коментував різні події.

Як пише видання "Полтавщина" Роман Заволока сам підходив до працівників ТЦК на вулиці Соборності та ображав їх називаючи "чайками" та "гусями".

Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)
Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)
Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)
Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)
Затримали полтавського фітнес-тренера, який ображав і плював на військовослужбовців (відео, фото)

26 серпня Роман Заволока зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька. Чоловіки кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок". В кінці розмови Роман Заволока плюнув у військового.

Полтавський обласний ТЦК та СП відреагував на скандал. Там заявили, що військовослужбовці, яких образи блогер, в ході російсько-української війни отримали поранення і не можуть проходити військову службу на своїх попередніх посадах: "У зв’язку з цим вони були переведені до ТЦК та СП, де сумлінно виконують посадові обов’язки".

Одним з таких військових став Олександр Мацько – старший солдат ЗСУ, який воює з 2016 року. Він зазначив: "Щодня трапляються певні неприємні моменти, але таке у мене вперше… Я вважаю, що він образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані".

У ТЦК та СП зауважили, що старший солдат служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення Нацгвардії "Донбас". На його рахунку – служба Україні у різних розвідувальних або штурмових підрозділах й поранення.

Також додається, що одразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, однак блогер відмовився їх чекати й втік.

"Це вже не перший епізод з "полтавським фітнес-тренером", проте він цілком може стати останнім. Той, хто дозволяє собі ображати військових, рано чи пізно отримаю своє покарання", – додали у ТЦК.

Відомо, що проти блогера відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ).

Тривають слідчі дій. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше блогерка з Івано-Франківська під час прямого етеру у соцмережах назвала помилкою те, що вона народилася в Україні і їй доводиться розмовляти українською. Згодом їй довелося на камеру записувати вибачення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ПодіїУкраїнські військовіПоліціяЗатримання