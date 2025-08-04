Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 5 августа

В Украину возвращается настоящее летнее тепло. Во вторник, 5 августа, на большей части территории страны установится сухая и солнечная погода, а дневная температура местами составит +34 градуса. Лишь некоторые западные и центральные области увидят кратковременные дожди.

Как сообщает синоптикиня Наталья Диденко, днем воздух будет прогреваться до +24…+29 °С, а на юге, а также в Днепропетровской, Кировоградской и части Полтавской областей температура может подняться до +30…+34 °С. В ночные часы местные грозы возможны на западе, а днем дожди ожидаются в Карпатском регионе, Житомирщине и Винницкой области. На остальной территории сохранится сухая погода.

В Киеве в этот день будет солнечно и без осадков с дневной температурой до +29 °С. Похожая ситуация будет наблюдаться и по области, где днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С, а ночью температура будет держаться в пределах +14…+19 °С.

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В Карпатах возможен небольшой дождь, а также туман ночью и утром. Температура в горных районах будет составлять от +8…+13 °С ночью до +18…+23 °С днем.

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