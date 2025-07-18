Сильні зливи з градом та шквальним вітром: де в Україні чекати на небезпечну погоду та доки триватиме

У п’ятницю, 18 липня, під час найхолоднішого дня тижня місцями очікуються небезпечні погодні явища. Проте вони повинні припинитися протягом доби.

Фахівці Укргідрометцентру оприлюднили метеорологічне попередження на п’ятницю та вказали, чи пошириться негода на вихідні дні. Про це пише NV.

За їхніми прогнозами, 18 липня в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий). У свою чергу, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть значні дощі, а на решті території України, окрім заходу, – грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

У суботу,19 липня, за прогнозом синоптиків, небезпечні погодні явища припиняться, однак по всій Україні, окрім півдня, збережеться негода з дощами та грозами. На південному заході країни очікується суха та спекотна погода.

У перший вихідний день тижня, згідно з прогнозами метеорологів, небезпечні погодні явища припиняться. Однак дощі та грози все ще залишатимуться на більшій частині країни, окрім півдня, де очікується суха і спекотна погода.

Читайте також: Замість спеки – куртки: синоптикиня розповіла, що стало причиною нетипового холоду в червні

Яка погода очікується в Україні в суботу, 19 липня

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі та грози. Вночі температура коливатиметься в межах +13 +15 градусів, вдень – +21 +23 градуси.

У північних областях також очікується мінлива хмарність, з короткочасними дощами та грозами. Нічна температура становитиме +14 +16 градусів, а вдень – +21 +24 градуси.

У центральних регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність, з короткими дощами та грозами, але місцями буде без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +15 +17 градусів, а вдень – +23 +25 градусів.

У південних областях також буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вночі температура складатиме +17 +19 градусів, вдень – +26 +28 градусів.

У східних регіонах буде мінлива хмарність, з короткими дощами та грозами, але на окремих ділянках опади відсутні. Вночі температура складе +19 +21 градусів, а вдень – +29 +32 градуси.

У Криму також спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря буде в межах +19 +21 градусів, вдень – +31 +33 градуси.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!