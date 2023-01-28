Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на отключение: что произошло

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, почему украинцы получают повышенные суммы в платежках. Он назвал две причины.

Об этом Коваленко написал на своей странице Facebook. Главными причинами он назвал резкий скачок потребления и нерегулярные передачи данных поставщику электроэнергии.

"Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляются. Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света", - написал он.

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Таким образом, по итогам месяца клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись. "Зачем тогда вообще выключать? Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать, - констатировал он.

Второй причиной повышения суммы в платежках есть передача показаний счетчиков.

“Если передавать показания в срок, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Он рассчитывается в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды", - написал он.

Таким образом, сумма будет выше обычного.

“Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось. Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы", – отметил Коваленко.

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