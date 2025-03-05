Сунак назвал неправильным отношение Трампа к Зеленскому в Овальном кабинете

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике отношение экспрезидента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время их спора в Овальном кабинете. В интервью после поражения на выборах в июле 2024 года Сунак выразил возмущение по поводу предвзятых высказываний Трампа в адрес Зеленского.

Об этом сообщает Politico. "Мне было очень тяжело смотреть, как Владимира – человека, с которым я много общался, с которым был в Киеве, который борется за свою страну – называют диктатором и обвиняют в развязывании войны. Это неправильно", – заявил он.

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В то же время, Сунак признал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность – это одно из ключевых требований США.

"Мы не можем ожидать, что Америка будет нести всю ношу за нашу безопасность, если мы сами не готовы делать жертвы. События последних недель внесли ясность, и теперь нам следует быть честными по этому поводу", – добавил политик.

Пока Риши Сунак остается депутатом парламента от Консервативной партии. Во время премьерства дважды посещал Украину и был одним из главных союзников Киева.

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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