Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп у вівторок увечері виступить перед Конгресом – уперше у рамках свого другого терміну. У своїй промові він представить плани розвитку країни під гаслом "Відродження американської мрії".

Виступ відбудеться о 21:00 за місцевим часом (4 години ранку середи за київським). Хоча формально воно не є традиційним зверненням "Про становище країни", воно буде таким самим значущим, пише Fox News.

За даними Білого дому, у своїй промові Трамп торкнеться чотирьох ключових тем: досягнення його адміністрації, заходи щодо зміцнення економіки, необхідність додаткового фінансування безпеки кордонів та ініціативи щодо досягнення світового світу.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що виступ буде важливим. За її словами, Трамп за перший місяць досяг більшого, ніж його попередники за чотири роки, і його стратегія вже приносить результати. Президент підіб'є підсумки роботи та позначить подальші кроки.

Як зазначається у ЗМІ, Трамп із першого дня другого терміну активно реалізує свою політику. У день інавгурації він підписав понад 200 указів і його команда продовжує працювати в прискореному темпі.

Очікується, що Трамп також розповість про боротьбу з інфляцією та інвестиціями у розмірі 1,7 трильйона доларів, спрямованих на розвиток промисловості, енергетики та штучного інтелекту.

Крім того, він закликає Конгрес виділити додаткові кошти на охорону кордонів, депортацію та продовження будівництва стіни на півдні США.

У міжнародній політиці Трамп має намір представити стратегію відновлення стабільності. Він також оголосить про кроки для припинення конфлікту в Україні та заходи щодо звільнення заручників у Газі.

Напередодні Трамп написав у Truth Social: Завтра буде великий вечір. Я скажу як є!". У Білому домі підтвердили, що президент, як завжди, "говоритиме правду".

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав припинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського після їхнього суперечки у Білому домі.