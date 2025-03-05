Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером выступит перед Конгрессом – впервые в рамках своего второго срока. В своей речи он представит планы развития страны под лозунгом "Возрождение американской мечты".

Выступление состоится в 21:00 по местному времени (4 часа утра в среду по киевскому). Хотя формально оно не является традиционным обращением "О положении страны", оно будет столь же значимым, пишет Fox News.

По данным Белого дома, в своей речи Трамп затронет четыре ключевые темы: достижение его администрации, меры по укреплению экономики, необходимость дополнительного финансирования безопасности границ и инициативы по достижению мирового мира.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что выступление будет важным. По ее словам, Трамп за первый месяц достиг большего, чем его предшественники за четыре года, и его стратегия уже приносит результаты. Президент подведет итоги работы и обозначит дальнейшие шаги.

Как отмечается в СМИ, Трамп с первого дня второго срока активно реализует свою политику. В день инаугурации он подписал более 200 указов, и его команда продолжает работать в ускоренном темпе.

Ожидается, что Трамп также расскажет о борьбе с инфляцией и инвестициями в размере 1,7 триллиона долларов, направленных на развитие промышленности, энергетики и искусственного интеллекта.

Кроме того, он призывает Конгресс выделить дополнительные средства на охрану границ, депортацию и продление строительства стены на юге США.

В международной политике Трамп намерена представить стратегию восстановления стабильности. Он также объявит о шагах по прекращению конфликта в Украине и мерах по освобождению заложников в Газе.

Накануне Трамп написал в Truth Social: "Завтра будет большой вечер". Я скажу как есть!". В Белом доме подтвердили, что президент, как всегда, будет "говорить правду".

Напомним, что накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал прекратить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского после их спора в Белом доме.