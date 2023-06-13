Свежая зелень на завтрак: Как приготовить быстрые луковые блины

Сытная пища может быть полезна для организма, а когда к ней добавляется свежая зелень, такое блюдо становится еще и витаминным. Зеленый лук является отличным дополнением к соленым блюдам. Ее можно использовать для приготовления на завтрак омлета, а также вкусных луковых блинчиков.

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Ингредиенты:

1 стакан муки (можно использовать пшеничное высшее сорто или смесь разных сортов муки);

2 стакана молока;

2 яйца;

средний пучок зеленого лука (примерно 100 граммов, можно использовать репчатый лук, порей или шалот);

50 граммов твердого сыра (можно изменить количество сыра по собственному вкусу);

3 столовых ложки подсолнечного масла.

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В высоком сосуде смешайте молоко и яйца, добавьте щепотку соли и перемешайте. Просейте муку и добавьте к яично-молочной смеси. Тщательно размешайте, чтобы избежать образования комочков муки. Натрите сыр на терке с мелкими отверстиями.

Нарежьте зеленый лук на мелкие кусочки. Добавьте лук и половину натертого сыра в тесто и перемешайте. Добавьте две столовые ложки подсолнечного масла в тесто и перемешайте еще раз.

Разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Налейте тесто на сковороду и распределите равномерно, чтобы образовались блины. После запекания одну столовую ложку натертого сыра равномерно распределите на блинчиках и сверните их в трубочки или сверните наполовину.

Таким образом, вы получите вкусные луковые блины, которые можно подать на стол как отдельное блюдо или в сочетании с другими блюдами. Приятного аппетита!

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