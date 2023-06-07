Освежающий и легкий: квас из клубники от Евгения Клопотенко
Легкий освежающий напиток, который делали еще наши предки. Прекрасный вариант для летней жары.
Ингредиенты
– 5 л воды
– 1 кг клубники
– 250 г сахара
–10 г лимонной кислоты или 40 мл лимонного сока
–40 г изюма +20 шт.
Читайте также: Как приготовить клубничный мармелад из четырех ингредиентов
Способ приготовления:
1. Воду вскипятите в большой кастрюле. Клубнику промойте и порежьте пополам. Хвостики оставьте. Клубнику бросьте в воду и доведите до кипения. Выключив огонь, охладите до 30 градусов.
2. Добавьте сахар и лимонную кислоту или лимонный сок. Перемешайте.
3. Напиток разлейте в 2 трехлитровые банки, оставив место для брожения и добавив изюм. Накройте банки 4-5 слоями марли и оставьте в теплом месте на 3-4 дня.
4. Когда увидите пенную шапку, снимите марлю и процедите квас в кастрюлю.
5. Разлейте в бутылки, оставляя сверху 80-100 мл пустоты. Добавьте по 3-4 изюм, закройте бутылки и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
6. Квас поставьте в холодильник, можете добавить туда мяту.
Советуем также обратить внимание на рецепт клубничных цукатов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !