Освежающий и легкий: квас из клубники от Евгения Клопотенко

Легкий освежающий напиток, который делали еще наши предки. Прекрасный вариант для летней жары.

Ингредиенты

– 5 л воды

– 1 кг клубники

– 250 г сахара

–10 г лимонной кислоты или 40 мл лимонного сока

–40 г изюма +20 шт.

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Способ приготовления:

1. Воду вскипятите в большой кастрюле. Клубнику промойте и порежьте пополам. Хвостики оставьте. Клубнику бросьте в воду и доведите до кипения. Выключив огонь, охладите до 30 градусов.

2. Добавьте сахар и лимонную кислоту или лимонный сок. Перемешайте.

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3. Напиток разлейте в 2 трехлитровые банки, оставив место для брожения и добавив изюм. Накройте банки 4-5 слоями марли и оставьте в теплом месте на 3-4 дня.

4. Когда увидите пенную шапку, снимите марлю и процедите квас в кастрюлю.

5. Разлейте в бутылки, оставляя сверху 80-100 мл пустоты. Добавьте по 3-4 изюм, закройте бутылки и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.

6. Квас поставьте в холодильник, можете добавить туда мяту.

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