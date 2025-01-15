Sygnum получает статус "единорога": новый этап в развитии криптовалютного банкинга

Криптобанк Sygnum, работающий в Швейцарии и Сингапуре, привлёк $58 миллионов в раунде финансирования, увеличив свою рыночную оценку до более чем $1 миллиарда. Благодаря этому компания официально получила статус "единорога", став одной из немногих криптовалютных организаций, достигших такого уровня. Успех Sygnum демонстрирует растущий интерес инвесторов к индустрии цифровых активов, которая активно развивается. Раунд финансирования возглавила венчурная компания Fulgar Ventures, известная своей специализацией на проектах, связанных с Bitcoin, что подчёркивает важность этого события для рынка.

Привлечённые средства позволят Sygnum не только расширить свои услуги, но и выйти на новые рынки, включая создание регулируемой базы в Гонконге. На данный момент банк уже обладает лицензиями в Швейцарии, Люксембурге и Сингапуре, что обеспечивает доступ к его услугам в различных юрисдикциях. Этот шаг важен как для институциональных клиентов, так и для рядовых пользователей криптовалют, которые нуждаются в безопасных и прозрачных финансовых сервисах. Новый этап в развитии банка может значительно улучшить доступ к регулируемым криптовалютным продуктам в разных регионах.

Кроме расширения географии, банк планирует разрабатывать новые инструменты и сервисы, ориентированные на технологии Bitcoin. Это даст пользователям больше возможностей для управления своими активами, таких как хранение, обмен и торговля криптовалютами в безопасной среде. Также Sygnum готовится к стратегическим приобретениям, которые помогут интегрировать новые решения и сделать услуги ещё более эффективными. Инвесторы, поддержавшие этот раунд, демонстрируют уверенность в стабильности и потенциале банка.

Успех Sygnum является знаковым событием для всей криптоиндустрии. Он показывает, что компании, работающие в сфере цифровых активов, могут стать ключевыми игроками в финансовом секторе, интегрируя инновации в традиционные модели. Это также свидетельствует об усилении доверия к криптовалютному рынку, который становится всё более привлекательным для крупных инвесторов. Повышение стандартов в этой области может стать началом новой волны изменений, ориентированных на прозрачность и безопасность для клиентов.

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