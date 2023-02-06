'Такое намерение у меня есть': Кадыров пригрозил денацифицировать Польшу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после успешного завершения так называемой "сво" россия начнет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. По его словам, у него лично есть такое намерение.

Он отметил, что Польша теперь будет просить у США вооружения, потому что отдала свое Украине. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!" – указано в сообщении.

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Глава Чечни отметил "борьбу с сатанизмом", которая должна состояться в Польше.

"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", – говорится в сообщении.

Он указал, что Силезия "заслуживает" особого независимого статуса. Кадыров добавил, что россия может предоставить "организационную помощь" для такого "референдума", ссылаясь на оккупацию юга и востока Украины.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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