Тариф на газ с 1 июня: сколько будут платить украинцы за 1 кубометр

Компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся поставками газа, продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на один год – до 30 апреля 2026 года. Это означает, что в мае, июне и последующие месяцы бытовые потребители будут получать газ по неизменной цене – 7,96 гривен за кубометр.

Такую информацию сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". В компании объяснили, что сохранение нынешнего тарифа стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение стоимости газа.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – отмечается в сообщении.

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Скидка на газ для украинцев

При этом потребители газа от "Нафтогаза", а это примерно 98% домохозяйств по всей Украине, имеют возможность сэкономить, получив 1% скидки на оплату газа. Для этого нужно осуществлять расчет до 15 числа каждого месяца. В компании отметили:

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Напомним, ранее "Нафтогаз" призвал клиентов обновить личные данные.

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