Текстурные и яркие: как сделать пасхальные яйца с помощью цветных нитей

Пасхальные яйца можно не только красиво красить и варить в различных растворах для ярких и необычных цветов, но и декорировать их нитями и бисером. Некоторые умельцы делают и декупаж – технология декорирования разных поверхностей бумажными фрагментами.

Предлагаем вам узнать, как украсить вареные яйца цветными нитями и сплетением бусинок и бисера.

Для декорирования яиц их нужно сначала отварить. Цвет скорлупы не имеет значения, ведь поверхность яйца будет полностью задекорирована.

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Для оригинальных пасхальных яиц нужно купить либо мулине (цветные нити для вышивания), либо нити, используемые для вязания крючком или спицами. А еще вам понадобится натуральное клеящее вещество, чтобы крепить нити к яйцам. Используйте белок из яйца – добавьте столовую ложку сахарной пудры и чайную ложку лимонной кислоты. Взбейте все ингредиенты до стойких пиков.

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Сваренные яйца обмазывают клейковиной и обматывают нитями, осторожно прижимая их, чтобы они хорошо приклеились.

Таким же способом на яйца можно клеить бисер, нити с бусинками и цветное пшено. Если заморочиться, на яйца из цветного бисера можно нанести "вышиванку" – выберите нужный узор и выложите бисеринки на смазанное клеем из белка яйцо в соответствующий рисунок.

Можно украсить нитями и уже окрашенные яйца, тогда можно нитками обернуть яйца произвольно, не заматывая их полностью.

Такие пасхальные яйца непременно понравятся как детям, так и взрослым. Веселых праздников и побед в "христосании".

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине.

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