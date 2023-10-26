Тепло обувайтесь и соблюдайте принцип многослойности: как не замерзнуть в холодную погоду

Чтобы избежать простуды в холодное время года, особое внимание следует уделять утеплению ног. Конечности имеют наихудшее кровоснабжение по сравнению с другими частями тела. Человек может простудиться, когда холод замедляет обменные процессы в организме, приводит к уменьшению кровообращения и ослаблению иммунитета.

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Об этом пишет ТСН.

Основные рекомендации, как одеваться и как обуваться, чтобы избежать переохлаждения и простуды:

Одевайтесь в соответствии с погодой. Обувь должна быть теплой и водонепроницаемой, уделяйте особое внимание материалу подошвы, поскольку резиновые подошвы могут простудить стопы. Используйте шерстяные носки для дополнительного утепления. Надевайте несколько слоев одежды в холодную погоду. Избегайте натуральных тканей, таких как хлопок, потому что они плохо сохраняют тепло. Выбирайте теплые материалы для верхней одежды и шапки. Обращайте внимание на ткани, хорошо сохраняющие тепло и отводящие лишнюю влагу.

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Следуя этим рекомендациям, вы сможете надежно защититься от холода, а свой организм – от простуды.

Напомним, мы уже писали, какую привычку у людей, которые никогда не болеют.

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