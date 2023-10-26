Тепло обувайтесь и соблюдайте принцип многослойности: как не замерзнуть в холодную погоду
Чтобы избежать простуды в холодное время года, особое внимание следует уделять утеплению ног. Конечности имеют наихудшее кровоснабжение по сравнению с другими частями тела. Человек может простудиться, когда холод замедляет обменные процессы в организме, приводит к уменьшению кровообращения и ослаблению иммунитета.
Об этом пишет ТСН.
Основные рекомендации, как одеваться и как обуваться, чтобы избежать переохлаждения и простуды:
- Одевайтесь в соответствии с погодой.
- Обувь должна быть теплой и водонепроницаемой, уделяйте особое внимание материалу подошвы, поскольку резиновые подошвы могут простудить стопы.
- Используйте шерстяные носки для дополнительного утепления.
- Надевайте несколько слоев одежды в холодную погоду.
- Избегайте натуральных тканей, таких как хлопок, потому что они плохо сохраняют тепло.
- Выбирайте теплые материалы для верхней одежды и шапки.
- Обращайте внимание на ткани, хорошо сохраняющие тепло и отводящие лишнюю влагу.
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете надежно защититься от холода, а свой организм – от простуды.
Напомним, мы уже писали, какую привычку у людей, которые никогда не болеют.
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