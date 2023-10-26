Тепло взувайтесь та дотримуйтесь принципу багатошаровості: як не змерзнути у найхолоднішу погоду
Для того щоб уникнути застуди в холодну пору року, особливу увагу слід приділяти утепленню ніг. Кінцівки мають найгірше кровопостачання порівняно з іншими частинами тіла. Людина може застудитися, коли холод сповільнює обмінні процеси в організмі, призводить до зменшення кровообігу і ослаблення імунітету.
Про це пише ТСН.
Основні рекомендації, як одягатися і як взуватися, щоб уникнути переохолодження та застуди:
- Одягайтеся відповідно до погоди.
- Взуття повинно бути теплим та водонепроникним, приділяйте особливу увагу матеріалу підошви, оскільки гумові підошви можуть застудити стопи.
- Використовуйте вовняні шкарпетки для додаткового утеплення.
- Одягайте кілька шарів одягу в холодну погоду.
- Уникайте натуральних тканин, таких як бавовна, оскільки вони погано зберігають тепло.
- Вибирайте теплі матеріали для верхнього одягу та шапки.
- Звертайте увагу на тканини, що добре зберігають тепло та відводять зайву вологу.
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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете надійно захиститися від холоду, а свій організм – від застуди.
Нагадаємо, ми вже писали, яку звички в людей, які ніколи не хворіють.
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