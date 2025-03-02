Тепло приближается, но с неприятными нюансами: что прогнозируют синоптики

В эти выходные через Украину будет проходить атмосферный фронт, который приведет к дождям и мокрому снегу. На следующей неделе осадки будут продолжаться, однако температура воздуха повысится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, в субботу и воскресенье осадки будут распространяться с запада на восток. В восточных регионах сохранится сухая, но облачная погода.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться около нуля, на западе будет составлять 0...+4°C, а в восточных областях еще сохранятся морозы от -2 до -9°C.

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Днем 1 и 2 марта теплее всего будет на западе, где столбики термометров поднимутся до +2...+7°C. На востоке 1 марта ожидается -2...-5°C, а 2 марта температура будет колебаться в пределах 0...-4°C. В центральных и южных регионах в течение выходных прогнозируется +1...+5°C.

"На следующей неделе потепление продолжится, однако его будут сопровождать ветер и осадки", – отметила синоптик Наталья Диденко.

Раньше мы рассказывали, где ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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