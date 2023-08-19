Теплое или холодное: окулисты назвали более полезный для глаз свет

Температура цветов делится на три категории: теплую, холодную и нейтральную. Теплый цвет имеет желтый, красный и оранжевый оттенки.

О пишет Pixel inform.

Второй вариант отличается голубым и синим спектром.

Нейтральным светом налетают чистое белое освещение без оттенков.

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Какой свет лучше для глаз

Есть мнение, что и холодный и сильно тёплый свет плохо влияют на зрение, белый или нейтральный свет наоборот не несет вреда для глаз.

Но окулисты утверждают, что температура цвета не оказывает влияния на зрение, ведь к его ухудшению приводит не свет, а длительное напряжение глаз из-за недостаточно яркого света.

Напомним, мы уже писали, что дневной сон полезен взрослым.

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