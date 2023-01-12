Тероборона показала видео уничтожение замаскированного российского танка в лесополосе с первого выстрела

Бойцы 103-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский танк. Военная техника россиян пыталась прятаться в лесополосе.

Оттуда оккупанты вели огонь по позициям ВСУ. Видео уничтожения танка опубликовали на странице Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Отмечается, что операторы БПЛА одного из подразделений бригады обнаружили замаскированный вражеский танк в лесополосе.

"Во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями ВСУ вражеская техника была уничтожена с первого точного выстрела высокоточным боеприпасом. У врага нет никаких шансов спрятаться от наших "глаз" в небе", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как вражеский танк находится под прикрытием лесной полосы. Украинским военным понадобился один точный удар, чтобы уничтожить российскую технику.

Точное время и место ликвидации танка оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

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