Тероборона показала відео знищення замаскованого російського танка у лісосмузі з першого пострілу

Бійці 103-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили ворожий танк. Військова техніка росіян намагалася ховатися у лісосмузі.

Звідти окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ. Відео знищення танка опублікували на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що оператори БПЛА одного з підрозділів бригади виявили замаскований ворожий танк у лісосмузі.

"У взаємодії з артилерійськими підрозділами ЗСУ ворожа техніка була знищена з першого влучного пострілу високоточним боєприпасом.Ворог не має жодних шансів сховатись від наших "очей" у небі", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити, як ворожий танк перебуває під прикриттям лісосмуги. Українським військовим знадобився один влучний удар, аби знищити російську техніку.

Точний час та місце ліквідації танка окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

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