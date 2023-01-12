Тероборона показала відео знищення замаскованого російського танка у лісосмузі з першого пострілу
Бійці 103-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили ворожий танк. Військова техніка росіян намагалася ховатися у лісосмузі.
Звідти окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ. Відео знищення танка опублікували на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що оператори БПЛА одного з підрозділів бригади виявили замаскований ворожий танк у лісосмузі.
"У взаємодії з артилерійськими підрозділами ЗСУ ворожа техніка була знищена з першого влучного пострілу високоточним боєприпасом.Ворог не має жодних шансів сховатись від наших "очей" у небі", – йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як ворожий танк перебуває під прикриттям лісосмуги. Українським військовим знадобився один влучний удар, аби знищити російську техніку.
Точний час та місце ліквідації танка окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.
Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.
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