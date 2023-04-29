'Тихо-тихо, не психуй!': бойцам ВСУ пришлось спасать красокнижного хорька, ворвавшегося в их окоп (видео)

Украинские военные на своих позициях столкнулись с проблемой – когда они пришли к вырытому окопу, то увидели там мелкое животное, которое начало на них ругаться. Выяснилось, что в яму попала краснокнижная перегузница (хорек перевязка).

Удивленные военнослужащие сначала просто наблюдали за животным, бегавшим по окопу, беспомощно пытаясь из него выбраться, а затем начали искать варианты, как вытащить его из ямы. "Ты что возле гранатомета делаешь?", – поинтересовался один из военных.

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Сначала наши воины забросили в яму каремат, однако животное это испугало. Затем один из военнослужащих подошел ближе к окопу и протянул ветку из дерева. Животное начало ссориться еще больше и нервно грызть торчавшие в земле корни деревьев.

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"Тихо-тихо, не психуй!", – посоветовал один из спасателей перегузне.

Хорек не понял, что от него хотят и продолжал кричать. Затем один из военных забросил в яму бронежилет и отошел. "По бронику вылезет", – прокомментировал он. Буквально через минуту нервное животное прыгнуло на бронежилет, потом на траву и побежало подальше от ловушки, в которую попало.

Справка: перегузница (ormela peregusna) внесена в Красную книгу Украины.

В Украине она обитает обычно на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Считается, что их осталось около 100 особей.

Перевязка похожа на лесного хорька, от которого отличается меньшими размерами (длина тела – 269-352 мм, масса – 370-715 г) и пестрым цветом меха, сочетающего черные, желтые, белые полосы и пятна.

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