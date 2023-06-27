Токсическая производительность: чем грозит 'достигательство'

Токсическая продуктивность – это форма деятельности, которая наносит вред организму и психологическому состоянию человека. Суть состоит в неумении отдыхать, брать отпуска, позволять себе выходные и перерывы. Токсическая производительность заставляет человека постоянно работать, брать на себя чрезмерную нагрузку, недооценивать свои физические возможности, стараться выполнять все на уровне идеальности, лишь для того, чтобы показать хорошие результаты коллегам и руководству.

Главная опасность заключается в риске выгорания, хронической усталости и развитии различных заболеваний. Следует отметить, что термин "токсичная производительность" может применяться не только к профессиональной деятельности, но и к общему образу жизни.

Признаки чрезмерной производительности

Вы постоянно берёте на себя дополнительную работу, отказываясь от помощи и не просите дополнительного отдыха. Ваша готовность помочь и брать на себя больше задач никогда не убавляется.

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Вы отказываетесь от тренировки, йоги, прогулок с детьми или друзьями из-за постоянных задержек на работе. Эти важные аспекты жизни постепенно вытесняются из приоритетов.

Вы не чувствуете потребности в отдыхе. Даже после напряженного дня работы, когда можно расслабиться и уйти раньше спать, вы продолжаете выполнять задачи, которые всегда опережают вас.

Вы постоянно чувствуете вину за недостаточную производительность и недовольны своими результатами. Независимо от того, насколько много вы достигаете, всегда кажется, что этого недостаточно, и вы должны постоянно прилагать усилия.

Вы работаете исключительно с целью заработать денег, показать всем, какой вы молодец. Вы уже забыли, когда в последний раз делали что-нибудь для своего удовольствия.

Вы чувствуете постоянную усталость и апатию.

У вас ухудшаются отношения с партнером из-за постоянной занятости.

Следует помнить, что постоянный наплыв рабочих задач и недостаточный отдых могут оказать токсическое влияние на физическое и эмоциональное здоровье. Необходимо найти баланс между трудом и отдыхом, позволяя себе отпуска, чтобы заботиться о своем самочувствии и благополучии.

Как бороться с токсичной производительностью

Планируйте и следуйте графику. Составляйте план заданий на день, в котором есть перерывы.

Не нагружайте себя множеством дел и не помогайте кому-то, если сами ничего не успеваете.

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Установите рамки. В нерабочее время не принимайте звонки и сообщения.

Подумайте, что вас интересует, кроме работы. Возможно, есть какое-нибудь хобби или увлечение. Пора ими заняться.

Не сконцентрируйтесь на успехах коллег и друзей. Каждый идет своим путём. Лучше сравнивайте себя с собой вчерашним. Вы проследите рост.

Найдите свои сильные стороны, хвалите себя. Нередко чрезмерная производительность появляется, из-за чувства вины, что вы недостаточно хороши.

Напомним, мы уже писали, как создать уютное рабочее место.

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