Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить ''ленивые'' чебуреки на перекус

Вы любите чебуреки, но обычно на их приготовление необходимо потратить кучу времени? Попробуйте "ленивый" рецепт, для него не нужно замешивать тесто и возиться на кухне до последней капли пота. Вам понадобится всего 6 ингредиентов и желание перекусить чем-нибудь вкусненьким. Этим рецептом поделилась фуд-блогерша albik.food.

Ингредиенты для "Ленивых" чебуреков:

Куриный фарш – 300 г

Вода – 50 мл

Большой лук – 1/2

Лаваш – 1 упаковка (лучше сразу купить круглый)

Яйцо для смазки – 1 шт

Специи – по вкусу

Переходим к приготовлению

Положите фарш в глубокую емкость и добавьте в него воду.

Сюда положите соль и специи по вкусу.

Порежьте половину луковицы и добавьте в фарш. Все хорошо перемешайте.

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Возьмите круглый лаваш или вырежьте из прямоугольного лаваша круг с помощью тарелки.

На половину круга из лаваша выложите подготовленный фарш, слегка отступая от краев.

Промажьте края чуть-чуть взбитым яйцом и склейте их между собой, чтобы создать форму чебурека.

Выложите чебуреки на противень. Сверху лаваш также смажьте яйцом, чтобы образовалась румяная корочка. По желанию можете добавить кунжут.

Поместите чебуреки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

Наслаждайтесь чебуреками, пока они еще горяченькие.

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