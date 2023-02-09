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Рецепты

Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить "ленивые" чебуреки на перекус

Анна Яценко

Рецепт 'ленивых' чебуреков

Вы любите чебуреки, но обычно на их приготовление необходимо потратить кучу времени? Попробуйте "ленивый" рецепт, для него не нужно замешивать тесто и возиться на кухне до последней капли пота. Вам понадобится всего 6 ингредиентов и желание перекусить чем-нибудь вкусненьким. Этим рецептом поделилась фуд-блогерша albik.food.

Ингредиенты для "Ленивых" чебуреков:

  • Куриный фарш – 300 г
  • Вода – 50 мл
  • Большой лук – 1/2
  • Лаваш – 1 упаковка (лучше сразу купить круглый)
  • Яйцо для смазки – 1 шт
  • Специи – по вкусу

Переходим к приготовлению

Положите фарш в глубокую емкость и добавьте в него воду.

Сюда положите соль и специи по вкусу.

Порежьте половину луковицы и добавьте в фарш. Все хорошо перемешайте.

Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить ''ленивые'' чебуреки на перекус

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Возьмите круглый лаваш или вырежьте из прямоугольного лаваша круг с помощью тарелки.

На половину круга из лаваша выложите подготовленный фарш, слегка отступая от краев.

Промажьте края чуть-чуть взбитым яйцом и склейте их между собой, чтобы создать форму чебурека.

Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить ''ленивые'' чебуреки на перекус

Выложите чебуреки на противень. Сверху лаваш также смажьте яйцом, чтобы образовалась румяная корочка. По желанию можете добавить кунжут.

Только 6 ингредиентов: как быстро приготовить ''ленивые'' чебуреки на перекус

Поместите чебуреки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

Наслаждайтесь чебуреками, пока они еще горяченькие.

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