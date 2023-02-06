Приготовится, пока вы спите: рецепт вкусной гречки без варки

В условиях регулярных отключений электроэнергии приходится успевать готовить пищу, когда свет появляется. Как упростить жизнь, готовя блюда и при этом не использовать электроэнергию и даже газ? Здесь на помощь придут крупы, не требующие варки. В их список входит и гречка. Этот всеми любимый гарнир приготовится, пока вы будете спать – достаточно лишь соблюдать пропорции.

Здесь важно помнить, что гречка, впитывая воду, будет увеличиваться в полном объеме. Поэтому выбирайте посуду, в которой сухая крупа будет занимать не больше половины объема. Также запомните простое правило: пропорции гречки – 1:2, то есть на один стакан крупы добавляют два стакана воды.

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Сыпьте гречневую крупу в глубокую емкость: салатник или миску. Залейте холодной водой и промойте несколько раз, меняя воду, пока она не станет прозрачной. Затем пересыпьте промытую гречку в ту емкость, где собираетесь ее готовить. Можно выбрать как холодную, так и горячую воду. Старайтесь не наливать большое количество воды, чтобы гречка не была водянистой. Можете добавить сразу соль и перемешать крупу.

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Оставьте емкость с гречкой на 4 часа, а лучше на ночь. Через указанное время крупа набухнет, впитает практически всю жидкость. Но вы все равно попытайтесь слить воду, поскольку она часто остается на дне. Добавьте к каше соли и специи по вкусу, если не сделали этого во время заливки воды. После того как разогреете крупу – можете наслаждаться вкусом.

Напомним, UAportal рассказал о 7 крупах, которые не нужно мыть перед приготовлением. Их можно просто засыпать в кастрюлю и не тратить время на лишние движения.

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