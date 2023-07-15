Топ-5 причин есть щавель каждый день

Щавель используется в салатах и супах не только благодаря своему вкусу, но и благодаря целебным свойствам.

Это растение содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от повреждений и нейтрализующих вредные вещества. Эти соединения также могут помочь предотвратить развитие различных хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета 2-го типа и даже рака.

Исследования показали, что красный щавель содержит наибольшее количество оксидантов, поэтому он может оказаться полезным в лечении болезни Альцгеймера.

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Пока не проведено никаких экспериментов на людях относительно эффективности щавеля в борьбе с раковыми опухолями, но исследования на животных показали, что эта зелень может останавливать рост раковых клеток.

Кроме того, щавель влияет на определенные пути, связанные со сворачиванием тромбоцитов, что препятствует образованию тромбов. Более того, экстракт этого растения может расширять кровеносные сосуды, что способствует снижению АД.

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Для большинства людей щавель очень полезен, однако некоторые могут ощутить неприятные побочные эффекты. Если у вас возникают аллергические реакции на другие растения из этого семейства или вы испытываете тошноту, головокружение или головную боль после употребления щавеля, рекомендуется исключить этот продукт из рациона.

Также важно отметить, что щавель содержит оксалат, соединение, препятствующее усвоению некоторых минералов, в частности кальция.

Щавель можно употреблять как в свежем, так и в высушенном виде. Это растение способствует детоксикации организма, повышает иммунитет и помогает снизить воспаление.

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