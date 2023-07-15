Топ-5 причин їсти щавель щодня

Щавель використовується в салатах та супах не лише завдяки своєму чудовому смаку, а й завдяки цілющим властивостям.

Ця рослина містить велику кількість антиоксидантів, які захищають організм від пошкоджень і нейтралізують шкідливі речовини. Ці сполуки також можуть допомогти запобігти розвитку різних хронічних захворювань, зокрема хвороб серця, діабету 2-го типу та навіть раку.

Дослідження показали, що червоний щавель містить найбільшу кількість оксидантів, тому він може бути корисним у лікуванні хвороби Альцгеймера.

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Наразі не проведено жодних експериментів на людях, щодо ефективності щавлю у боротьбі з раковими пухлинами, але дослідження на тваринах показали, що ця зелень може зупиняти ріст ракових клітин.

Крім того, щавель впливає на певні шляхи, пов'язані з згортанням тромбоцитів, що перешкоджає утворенню тромбів. Більше того, екстракт цієї рослини може розширювати кровоносні судини, що сприяє зниженню кров'яного тиску.

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Для більшості людей щавель є дуже корисним, проте деякі можуть відчути неприємні побічні ефекти. Якщо у вас виникають алергічні реакції на інші рослини з цієї сімейства або ви відчуваєте нудоту, запаморочення чи головний біль після вживання щавлю, рекомендується виключити цей продукт зі свого раціону.

Також важливо зазначити, що щавель містить оксалат, сполуку, яка перешкоджає засвоєнню деяких мінералів, зокрема кальцію.

Щавель можна вживати як у свіжому, так і висушеному вигляді. Ця рослина сприяє детоксикації організму, підвищує імунітет та допомагає зменшити запалення.

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