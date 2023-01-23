Топ-6 драматических фильмов с Эммой Стоун, одной из самых оплачиваемых актрис

Фильмография Эммы Стоун может похвастаться великолепными лентами и представлениями: от появления в сцене культового комедийного фильма "Супер перцы" до главных ролей в диснеевских экранизациях, таких как "Круэлла". Хотя в начале она была известна своими комедийными фильмами, в более поздние годы жизни Стоун шагнула к более драматическим ролям. Собственно, именно роли в драматических фильмах принесли актрисе три номинации на Оскар и одну победу. Действительно, Стоун получила две номинации за лучшую женскую роль второго плана за "Бердмэн" и "Фаворитку". Оскар она получила благодаря роли в "Ла-Ла Ленде", в номинациях "Лучшая исполнительская роль" и "Актриса в главной роли". Кстати, все три фильма также были номинированы на лучший фильм в 2010 году, хотя только "Бердмэн" выиграл эту категорию.

Согласно NME, Стоун возвращается на большой экран в адаптации Франкенштейна Йоргоса Лантимоса под названием "Бедняжные". Этот фильм знаменует собой второй случай, когда Стоун и Лантимос объединились вместе, первым был "Фаворитка". IMDB указывает, что фильм выйдет в прокат в 2022 году, хотя о нем мало что сообщается. К тому времени, чтобы подготовиться к еще одному драматическому фильму, давайте посмотрим несколько лучших драматических фильмов с Эммой Стоун, по версии MovieWeb.

Видео дня

1. Бердмен (2014)

По сюжету, популярный в прошлом актер Ригган Томсон, прославившийся еще в начале 90-х участием в великой супергеройской франшизе, сегодня отчаянно пытается вернуть хоть немного прошлой славы, а с ней и уверенность в себе. На последние деньги актер собирается поставить на Бродвее пьесу по мотивам произведений Раймонда Карвера. Но подготовка к спектаклю летит кувырком из-за различных обстоятельств и потрясений.

Во время репетиции несчастный случай происходит с одним из актеров, ему на смену приходит совсем неуправляемый выскочка, ассистентка Риггана, по совместительству являющаяся его дочерью, стоящая на грани наркотической зависимости, а бывшая жена и новая спутница жизни, кажется, хотят вынуть из актера всю душу. Вокруг так много соблазнов, отступиться от своей мечты так легко, но и оставаться всю жизнь только Бердменом Томсон не желает.

2. Это нелепая любовь (2011)

Cорокаричный пуританин Дэвид имеет прекрасный дом, отличную работу, отличных детей от своей жены – бывшей одноклассницы, которую любит с детства. Но однажды мужчина узнал об измене своей ненаглядной Эмили со своим коллегой Дэвидом. Теперь жена мечтает о разводе, а все, на чем была построена его беззаботная жизнь, быстро разрушилось.

Главный герой принимает единственно верное для себя решение: переехать в другую квартиру и каждый вечер напиваться до беспамятства. Таинственный незнакомец из бара, Кэл, делает все, чтобы помочь Дэвиду начать новую жизнь, забыв о прошлом. Он доказывает своему новому несчастному знакомому, что после такого эпизода его жизнь только начинается. И вот теперь обиженный мужчина начинает свои любовные приключения.

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3. Фаворитка (2018)

В центре драматической комедийной биографии "Фаворитка" история королевского двора Англии. События развивались в период правления королевы Анны Стюарт. Она была первым в истории монархом, который в Соединенном Королевстве Великобритании была за политику умеренных тори. Это также история о том, как королева тесно дружила с придворной дамой Эбигейл Мешем. Зрителей в исторической ленте ждет много открытий многих тайн королевского двора и личной жизни женщин, в том числе самой Анны Стюарт, которая даже близкую подругу оставила из-за своих политических убеждений.

4. Круелла (2021)

Юная Эстелла Миллер – творческая девочка с хорошим вкусом, интересующаяся модой и мечтающая стать дизайнером одежды. У Эстеллы есть темная сторона – ее жестокая и скандальная версия, которую мама девочки шутливо называет Круэллой. Однажды проблемы в школе заставляют Кэтрин с дочерью переехать в Лондон, но дорогой женщина погибает в результате несчастного случая, и Эстелла остается сиротой.

Через десять лет Эстелла, которой все же удалось добраться до столицы, работает уборщицей в модном универмаге. Она продолжает заниматься дизайном одежды, и однажды судьба возводит девушку с ее кумиром – знаменитой баронессой фон Гельман. Это знакомство позволяет Эстелли приблизиться к своей мечте о карьере дизайнера, но в скором времени героиня понимает, что фон Гельман хранит множество темных секретов. Когда дружба двух талантливых женщин превращается в рознь, на помощь Эстелли приходит ее альтер-эго – дерзкая и смелая Круэлла, готовая на все, чтобы добиться победы.

5. Прислуга (2011)

Действие фильма разворачивается в 60-х годах прошлого века в штате Миссисипи, во времена пика расовой дискриминации в США. Молодая девушка Скитер, окончив университет, возвращается в родной городок Джексон. Заветная мечта девушки – стать известной писательницей. Однако окружающие и родные не разделяют желаний Скитер, ведь, по их мнению, она должна выйти замуж, родить детей и стать домохозяйкой.

Скитер начинает общаться с чернокожей горничной Эйбилин, всю свою жизнь прислуживающей белым. Она перестала во что-то верить после того, как ее единственный сын умер. И такой же служанкой Мини, которая за свой длинный и острый язык не раз уже попадала в плохие ситуации. Они так разные, однако их объединяет одно желание – жажда справедливости.

6. Ла-Ла Ленд (2016)

Симпатичный оскароносный трагикомедийный мюзикл о любви и непростом пути к вершинам шоу-бизнеса. В центре сюжета – история Мии и Себа, которые живут в Лос-Анджелесе и мечтают о всемирной славе и признании. Миа работает официанткой и грезит карьерой голливудской актрисы, а Себ играет на рояле в ресторанах и надеется открыть собственный джаз-клуб. Их случайные встречи проходят неудачно, Миа и Себ ссорятся, но вскоре влюбляются и всячески поддерживают друг друга в воплощении своих мечтаний. Впрочем, настоящее испытание их любви придет вместе с успехом.

Напомним, UAportal собрал 7 лучших фильмов, которые следует просматривать перед сном. После напряженной работы, хочется просто отключить мозг и посмотреть что-нибудь полезное и успокаивающее – эта подборка подойдет идеально.

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