Топ-6 драматичних фільмів з Еммою Стоун, однією з найбільш оплачуваних акторок

Фільмографія Емми Стоун може похвалитися чудовими стрічками та виставами: від появи у сцені культового комедійного фільму "Супер перці" до головних ролей у диснеївських екранізаціях , таких як "Круелла". Хоча на початку вона була відома своїми комедійними фільмами, у пізніші роки життя Стоун зробила крок до більш драматичних ролей. Власне, саме ролі в драматичних фільмах принесли актрисі три номінації на "Оскар" і одну перемогу. Дійсно, Стоун отримала дві номінації за найкращу жіночу роль другого плану за "Бердмен" та "Фаворитку". Оскар вона отримала завдяки ролі в "Ла-Ла Ленд", в номінаціях "Найкраща виконавська роль" і "Актриса в головній ролі". До речі, усі три фільми також були номіновані на найкращий фільм у 2010 році, хоча лише "Бердмен" виграв цю категорію.

Згідно з NME, Стоун повертається на великий екран в адаптації Франкенштейна Йоргоса Лантімоса під назвою "Бідолашні". Цей фільм знаменує собою другий випадок, коли Стоун і Лантімос об’єдналися разом, першим був "Фаворитка". IMDB наразі вказує, що фільм вийде в прокат у 2022 році, хоча про нього мало що повідомляється. До того часу, щоб підготуватися до ще одного драматичного фільму, давайте подивимося на кілька найкращих драматичних фільмів з Еммою Стоун, за версією MovieWeb.

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1. Бердмен (2014)

За сюжетом, популярний в минулому актор Рігган Томсон, який прославився ще на початку 90-х участю у великій супергеройської франшизі, сьогодні відчайдушно намагається повернути хоч дещицю минулої слави, а з нею і впевненість у собі. На останні гроші актор збирається поставити на Бродвеї п'єсу за мотивами творів Раймонда Карвера. Але підготовка до вистави летить шкереберть через різні обставини та потрясіння.

Під час репетиції нещасний випадок відбувається з одним з акторів, йому на зміну приходить зовсім некерований вискочка, асистентка Ріггана, що за сумісництвом є його дочкою, стоїть на межі наркотичної залежності, а колишня дружина і нова супутниця життя, здається, хочуть вийняти з актора всю душу. Кругом так багато спокус, відступитися від своєї мрії так легко, але і залишатися все життя лише Бердменом Томсон не бажає.

2. Це безглузде кохання (2011)

Cорокарічний пуританин Девід має прекрасний будинок, відмінну роботу, чудових дітей від своєї дружини – колишньої однокласниці, яку любить з дитинства. Але одного разу чоловік дізнався про зраду своєї ненаглядної Емілі зі своїм колегою Девідом. Тепер дружина мріє про розлучення, а все, на чому було побудоване його безтурботне життя, швидко зруйнувалося.

Головний герой приймає єдино вірне для себе рішення: переїхати в іншу квартиру і щовечора напиватися до безпам'яті. Таємничий незнайомець з бару, Кел, робить все, щоб допомогти Девіду почати нове життя, забувши про минуле. Він доводить своєму новому нещасному знайомому, що після такого епізоду його життя тільки починається. І ось тепер ображений чоловік починає свої любовні пригоди.

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3. Фаворитка (2018)

У центрі драматичної комедійної біографії "Фаворитка" історія королівського двору Англії. Події розвивалися в період правління королеви Анни Стюарт. Вона була першим в історії монархом, який в Сполученому Королівстві Великобританії була за політику помірних торі. Це також історія про те, як королева тісно дружила з придворною дамою Ебігейл Мешем. Глядачів в історичній стрічці чекає багато відкриттів багатьох таємниць королівського двору і особистого життя дам, в тому числі самої Анни Стюарт, яка навіть близьку подругу залишила через свої політичні переконання.

4. Круелла (2021)

Юна Естелла Міллер – творча дівчинка з добрим смаком, яка цікавиться модою та мріє стати дизайнером одягу. У Естелли є темна сторона – її жорстока та скандальна версія, яку мама дівчинки жартівливо називає Круеллою. Одного разу проблеми в школі змушують Кетрін із дочкою переїхати до Лондона, але дорогою жінка гине внаслідок нещасного випадку, і Естелла залишається сиротою.

Через десять років Естелла, якій все ж таки вдалося дістатися до столиці, працює прибиральницею в модному універмазі. Вона продовжує займатися дизайном одягу, і одного разу доля зводить дівчину з її кумиром – знаменитою баронесою фон Гельман. Це знайомство дозволяє Естеллі наблизитися до своєї мрії про кар'єру дизайнера, але незабаром героїня розуміє, що фон Гельман зберігає безліч темних секретів. Коли дружба двох талановитих жінок перетворюється на ворожнечу, на допомогу Естеллі приходить її альтер-его – зухвала та смілива Круелла, яка готова на все, щоб досягти перемогти.

5. Прислуга (2011)

Дія фільму розгортається в 60-ті роки минулого століття в штаті Міссісіпі, за часів піку расової дискримінації в США. Молода дівчина Скітер, закінчивши університет, повертається в рідне містечко Джексон. Заповітна мрія дівчини – стати відомою письменницею. Однак оточення і рідні не поділяють бажань Скітер, адже, на їхню думку, вона повинна вийти заміж, народити дітей і стати домогосподаркою.

Скітер починає спілкуватися з чорношкірою покоївкою Ейбілін, яка все своє життя прислуговує білим. Вона перестала в щось вірити після того, як її єдиний син помер. І такою ж служницею Міні, яка за свій довгий і гострий язик не раз вже потрапляла в погані ситуації. Вони такі різні, проте їх об'єднує одне бажання – жага справедливості.

6. Ла-Ла Ленд (2016)

Симпатичний оскароносний трагікомедійний мюзикл про кохання та непростий шлях до вершин шоу-бізнесу. В центрі сюжету – історія Мії та Себа, які живуть в Лос-Анджелесі та мріють про всесвітню славу і визнання. Міа працює офіціанткою і марить про кар'єру голлівудської актриси, а Себ грає на роялі в ресторанах і сподівається відкрити власний джаз-клуб. Їх випадкові зустрічі проходять невдало, Міа та Себ сваряться, але невдовзі закохуються та усіляко підтримують одне в одного у втіленні своїх мрій. Втім, справжнє випробування їхньому коханню прийде разом з успіхом.

Нагадаємо, UAportal зібрав 7 кращих фільмів, які варто переглядати перед сном. Після напруженої роботи, хочеться просто відключити мозок і подивитися щось корисне та заспокійливе – ця підбірка підійде ідеально.

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