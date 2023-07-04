Топ-6 скрабов для губ, которые сделают их ухоженными

Скраб для губ удаляет отмершие клетки, из-за которых губы выглядят неухоженными. Кроме того, после скрабирования помада ложится идеально.

Мы приготовили для вас рецепты скрабов для губ, которые можно сделать дома.

Отшелушивающий скраб для губ.

Возьмите овсяные хлопья и измельчите в кофемолке. Смешайте хлопья с оливковым маслом и нанесите на губы массирующими движениями, после чего смойте водой и смажьте губы увлажняющим бальзамом.

Увлажняющий скраб для губ.

Возьмите 1 ч. л. соды и меда в пропорциях 1:1 и смешайте с тремя каплями оливкового масла. Держите маску 5 минут, после чего смойте.

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Питательный скраб для губ.

Смешайте мед, сахар и оливковое масло в пропорциях 1:1 и нанесите на чистые губы. Держите 10 минут, после чего смойте.

Шоколадный скраб.

Смешайте 1 ст. ложку какао-порошка, 2 ст. ложки коричневого сахара, 3/4 ч. л. меда и 2 ч. л. оливкового масла. Массажными движениями нанесите смесь на губы и смойте теплой водой.

Перед использованием скраба проведите тест на аллергию и не используйте скраб слишком часто – достаточно двух раз в неделю.

Напомним, мы уже писали, как сделать безупречный макияж губ.

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