Никогда так не красьтесь: главные антитренды макияжа в 2023 году

Если вы уверены, что ваш макияж уместен и совершенен, проверьте, он еще не устарел. Поскольку тренды мейкапа меняются, хоть и не так быстро, как мода.

Бьюти-сфера постепенно трансформируется, изменяются и детали. Предлагаем ознакомиться с главными антитрендами в макияже этого года.

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Кремовый контуринг

В этом году лучше выбрать сухой сияющий бронзер и нежные персиковые румяна, чем кремовые текстуры для контуринга лица. Для этого лучше всего использовать пушистую кисточку, или наносите руками, для образования вуали на лице.

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Этот способ поможет создать свежий макияж, который даже уйдет несколько лет.

Матовая помада

Вместо матовых помад выбирайте сверкающие, увлажняющие помады с сатиновым финишем. Такую косметику можно наносить без карандаша, а благодаря легкой текстуре подчеркнут трещинки и шелушение на губах.

Сияние

Не используйте яркие хайлайтеры, которые будут сильно сиять. Теперь на пике популярности стеклянная, гладкая и ухоженная кожа, которая имеет легкий влажный эффект. Для этого воспользуйтесь сияющей базой под макияж и тона под естественный цвет.

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Накладные ресницы

В настоящее время актуальным остается тренд на естественность. Поэтому вместо накладных ресниц лучше выбирайте легкую окраску тушью.

Зачесанные брови

Стилисты предупредили, что сегодня зачесанные кверху брови выглядят совершенно устаревшими. Вертикальные волоски – антитренд 2023 года. Брови нужно укладывать по росту волос, тогда лицо будет выглядеть натурально.

Напомним, что засохшую тушь для ресниц можно спасти с помощью горячей воды и раствора для линз. Как это сделать читайте в материале UAportal.

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