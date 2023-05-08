Ніколи так не фарбуйтеся: головні антитренди макіяжу в 2023 році

Якщо ви впевнені, що ваш макіяж доречний та досконалий, перевірте, чи він ще не застарів. Оскільки тренди мейкапу змінюються, хоч і не так швидко, як мода.

Б'юті-сфера поступово трансформується, змінюються і деталі. Пропонуємо ознайомитися з головними антитрендами в макіяжі цього року.

Читайте також: Викиньте зі свого гардеробу: три речі на літо, які вже давно вийшли з моди

Кремовий контуринг

Цього року краще обрати сухий сяючий бронзер і ніжні персикові рум'яни, аніж кремові текстури для контурингу обличчя. Для цього найкраще використовувати пухнастий пензлик, або наносьте руками, для утворення вуалі на обличчі.

Відео дня

Цей спосіб допоможе створити свіжий макіяж, який навіть забере кілька років.

Матова помада

Замість матових помад обирайте сяючі, зволожуючі помади з сатиновим фінішем. Таку косметику можна наносити без олівця, а завдяки легкій текстурі підкреслиться тріщинки та лущення на губах.

Сяйво

Не використовуйте яскраві хайлайтери, які будуть сильно сяяти. Тепер на піку популярності скляна, гладка та доглянута шкіра, яка маж легкий вологий ефект. Для цього скористайтеся сяючою базою під макіяж і тону під природній колір.

Читайте також: Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки

Накладні вії

Нині досі актуальним залишається тренд на природність. Тому замість накладних вій краще обирайте легке фарбування тушшю.

Зачесані брови

Стилісти попередили, що сьогодні зачесані догори брови мають абсолютно застарілий вигляд. Вертикальні волоски – антитренд 2023 року. Брови потрібно укладати по росту волосся, тоді обличчя матиме натуральний вигляд.

Нагадаємо, що засохлу туш для вій можна врятувати за допомогою гарячої води та розчину для лінз. Як це зробити, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!