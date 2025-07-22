Топ городов по объемам застройки: где в Украине стремительно растет количество новых квартир

В первые месяцы 2025 года темпы строительства жилья в Украине существенно выросли – количество новых квартир увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более впечатляюще выглядит прирост общей площади жилья – она выросла почти на 52%.

Наибольшую активность на строительном рынке демонстрируют несколько регионов, в частности, Киевская и Львовская области, а также столица Украины. Об этом говорится в аналитике платформы ЛУН.

Согласно информации Госстата, в первом квартале 2025 года в Украине началось строительство почти 22,7 тысяч квартир. Общая площадь нового жилья составила 1,4 миллиона квадратных метров. Для сравнения: в этот же период в прошлом году строили всего около 16,7 тысяч квартир.

В сервисе ЛУН отмечают, что рост показателей в 2025 году указывает на оживление строительного рынка в Украине. Девелоперы активизировали свою деятельность, и в ближайшие 2–5 года аналитики ожидают существенного расширения предложения на рынке жилья.

Читайте также: Обстрелы повлияли на приоритеты: какую недвижимость сейчас выбирают украинцы и сколько она стоит

Наиболее интенсивное строительство зафиксировано в следующих регионах:

Киевская область – 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. м²;

Львовская область - 3067 квартир, 247,9 тыс. м²;

г. Киев – 1 711 новостроек с площадью 145,3 тыс. м²;

Ивано-Франковская область – 1 530 квартир.

Также заметна активность в Винницкой, Закарпатской и Волынской областях – там возводится до 1000 квартир в каждом регионе.

Напомним: в мае 2025 года на первичном рынке зафиксировано подорожание жилья – цены выросли до 8%. Киев остается лидером по стоимости квадратного метра, а самое дорогое жилье традиционно в Печерском районе столицы.

Ранее мы говорили, что украинцы массово вкладывают в недвижимость за пределами страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!