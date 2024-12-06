Трамп назначил Дэвида Сакса 'Крипто- и AI-царем'

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса своим главным советником по вопросам искусственного интеллекта (AI) и криптовалют. Об этом было объявлено 6 декабря на платформе Truth Social, где Трамп подчеркнул важность AI и криптовалют для поддержания конкурентоспособности США на мировой арене.

Основные задачи для Сакса

Трамп отметил, что роль Сакса станет ключевой для формирования будущего технологий в США:

Регуляторная ясность для криптовалют: Сакс сосредоточится на создании чёткой законодательной базы для криптовалютной индустрии, чтобы обеспечить её рост и развитие.

Сакс сосредоточится на создании чёткой законодательной базы для криптовалютной индустрии, чтобы обеспечить её рост и развитие. Защита свободы слова: Он займётся защитой онлайн-выражений от предвзятости и цензуры со стороны крупных технологических компаний.

Он займётся защитой онлайн-выражений от предвзятости и цензуры со стороны крупных технологических компаний. Научное лидерство: Сакс возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям, который будет разрабатывать политику в области AI и инноваций.

О Дэвиде Саксе

Сакс обладает значительным опытом в области технологий и бизнеса:

Технологический новатор: Как один из первых руководителей PayPal, Сакс внёс значительный вклад в становление одной из самых влиятельных платёжных платформ мира.

Как один из первых руководителей PayPal, Сакс внёс значительный вклад в становление одной из самых влиятельных платёжных платформ мира. Успешный предприниматель: Он основал платформу Yammer, которую Microsoft приобрела за $1,2 миллиарда.

Инвестор: Сакс является сооснователем Craft Ventures — венчурной компании, поддерживающей инновационные стартапы.

Сакс является сооснователем Craft Ventures — венчурной компании, поддерживающей инновационные стартапы. Медиавлияние: Он известен как ведущий бизнес-подкаста All In.

Сакс является давним сторонником Трампа и в 2023 году организовал фондрайзинг для его кампании, собрав $12 миллионов.

Прокриптовалютные назначения Трампа

Трамп активно продвигал идею сделать США "мировой крипто-столицей". Среди его инициатив:

Пол Аткינס в SEC: Недавно Трамп назначил Пола Атктинса, сторонника криптовалют, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что может изменить подход агентства к регулированию.

Недавно Трамп назначил Пола Атктинса, сторонника криптовалют, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что может изменить подход агентства к регулированию. Роль Илона Маска: Илон Маск, также известный как сторонник криптовалют, получил консультативную роль в новой администрации.

Реакция рынка

После заявления Трампа мемкойн, названный в честь Сакса, вырос в цене на 16,000%, установив новый максимум за несколько часов. Это отражает оптимизм крипторынка по поводу прокриптовалютных назначений.

Назначение Дэвида Сакса демонстрирует стремление администрации Трампа развивать AI и криптовалюты. Привлекая успешных лидеров в области технологий, новая администрация нацелена укрепить позиции США как мирового лидера в этих трансформационных секторах.

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