Трамп проявил интерес к двум пунктам Плана победы Зеленского - Financial Times

Британское издание Financial Times обнародовало информацию о состоявшейся в сентябре 2024 года в Нью-Йорке встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным издания, особое внимание победителя президентских выборов США привлекли два пункта украинского Плана победы.

Перед презентацией плана украинская сторона получила рекомендации от европейских и американских союзников, включая влиятельных республиканцев, по формулированию предложений, способствующих дальнейшему сотрудничеству с Киевом. Об этом пишет Financial Time.

Среди заинтересовавших Трампа пунктов – предложение заменить часть американского военного контингента в Европе украинскими войсками после завершения войны. Второй пункт, разработанный с участием сенатора-республиканца Линдси Грэма, касается совместного использования стратегически важных природных ресурсов Украины с западными партнерами.

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Параллельно украинский бизнес ведет переговоры с правительством по предоставлению Трампа полномочий "инвестиционного скрининга". Эта инициатива, условно названная "ABC – любой, кроме Китая", предполагает возможность влиять на выбор бизнес-партнеров в Украине. В частности, предлагается переориентация телекоммуникационной отрасли с китайских на американских поставщиков.

Несмотря на интерес Трампа к отдельным пунктам, западные союзники в целом сдержанно оценили План победы, особенно по поводу предложений об официальном приглашении Украины в НАТО и предоставлении современного вооружения.

Напомним, Трамп планирует посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день в должности.

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